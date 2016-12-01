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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 21:39

علاش أنا فالحبس..أخطر مجرم متهم بالقتل يعترف من وسط زنزانته..بسباب الفقر والوالد ديالي لكان كيتقرقب قتلت ودخلت الحبس(شهادة صادمة)

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علاش أنا فالحبس أخطر مجرم متهم بالقتل يعترف من وسط زنزانته بسباب الفقر والوالد ديالي لكان كيتقرقب
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