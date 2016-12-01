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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 13:04

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎

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محمد السادس يدشن مطار مراكش مفخرة المغرب ..ويلقي السلام على شرطية بصوت مرتفع ..قمة التواضع
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اليوم 17:32 GMT

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