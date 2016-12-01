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بتاريــخ : 22 دجنبر 2016 / 00:32

طفلة صغيرة تعاني من مرض نادر و العائلة تناشد القلوب الرحيمة..خاصنا 7 المليون شهريا باش نعالجو آية

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طفلة صغيرة تعاني من مرض نادر و العائلة تناشد القلوب الرحيمة..خاصنا 7 المليون شهريا باش نعالجو آية
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