 تطبيق مانسنجر يتيح مكالمات فيديو جماعية مع 50 شخصا‎ ﻿

آخر الأخبار

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش | ثقافة و فنون

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل : حالة إستنفار بعد تسمم جماعي لـ20 تلميذ بأكادير

عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش | بوليتيك

عودة مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العطلة السنوية لأخنوش

بالفيديو..عارضة أزياء مشهورة تخضع لعمليات التجميل مباشرة | ثقافة و فنون

بالفيديو..عارضة أزياء مشهورة تخضع لعمليات التجميل مباشرة

هذا هو مصير الجزار قاتل حارس السيارات بالمحمدية+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

هذا هو مصير الجزار قاتل حارس السيارات بالمحمدية+تفاصيل مثيرة

جمعية حقوقية فرنسية- مغربية توضح: نحن ندافع عن حقوق جميع السجناء في فرنسا وليس على المجرد فقط | ثقافة و فنون

جمعية حقوقية فرنسية- مغربية توضح: نحن ندافع عن حقوق جميع السجناء في فرنسا وليس على المجرد فقط

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 16:21

تطبيق مانسنجر يتيح مكالمات فيديو جماعية مع 50 شخصا‎

إعلانات
Facebook Messenger launches Group Video Chat
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول | زووم

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول

القصة التي جعلت كل من في الأستوديو يجهش بالبكاء في برنامج جاك المرسول 2016‎ | زووم

القصة التي جعلت كل من في الأستوديو يجهش بالبكاء في برنامج جاك المرسول 2016‎

بالفيديو.. انفجار قرب محطة مترو الأنفاق وسط موسكو‎ | زووم

بالفيديو.. انفجار قرب محطة مترو الأنفاق وسط موسكو‎

شاهد كيف تحذف رسالة واتس آب من جهاز المستقبِل قبل أن يقرأها‎ | زووم

شاهد كيف تحذف رسالة واتس آب من جهاز المستقبِل قبل أن يقرأها‎

ردة فعل جنونية من سعودي بعدما تحرش شاب بزوجته داخل مركز تجاري !!!?? | زووم

ردة فعل جنونية من سعودي بعدما تحرش شاب بزوجته داخل مركز تجاري !!!??

مسن سعودي يعلن أدائه للعمرة نيابة عن قاتل السفير الروسي بتركيا‎ | زووم

مسن سعودي يعلن أدائه للعمرة نيابة عن قاتل السفير الروسي بتركيا‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 32 دقيقة

يا ربي السلامة.. شاب عشريني يغتصب خمسينية بالصخيرات و هذه التفاصيل

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة | مجتمع

صورة نساء شرطيات بالمغرب تشعل الفايسبوك+صورة

جانح يستعمل سيارة مشابهة للطاكسي للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

جانح يستعمل سيارة مشابهة ''للطاكسي'' للإعتداء على النساء بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش | ثقافة و فنون

بالفيديو..رغم اعتقاله: سعد المجرد الأكثر ثراء..وها كيفاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

شكاية مطلقة من الصخيرات.. تزوجت براجل استغلني و منين طلقني زور الأوراق ومبغاش يعطيني النفقة

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎ | قنوات أخرى

فيديو رائع.. اللقطة التي لم ينتبه لها الجميع..شاهد ماذا قال الملك لشرطية بمراكش‎

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول | زووم

فنانون عرب نهايتهم كانت غامضة وصادمة جداً على يد مجهول

القصة التي جعلت كل من في الأستوديو يجهش بالبكاء في برنامج جاك المرسول 2016‎ | زووم

القصة التي جعلت كل من في الأستوديو يجهش بالبكاء في برنامج جاك المرسول 2016‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.