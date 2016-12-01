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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 11:32

فيديو مروّع للأب الذي أرسل ابنته لتفجير نفسها في دمشق‎

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فيديو مروّع للأب الذي أرسل ابنته لتفجير نفسها في دمشق
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