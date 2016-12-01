 في مغرب2016..شوفو كيفاش كَيْعِيشو سكان كاريان سيدي مومن مع البرد و الشتاء/فياضانات/قطرة/معاناة حقيقية ﻿

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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 21:29

في مغرب2016..شوفو كيفاش كَيْعِيشو سكان كاريان سيدي مومن مع البرد و الشتاء/فياضانات/قطرة/معاناة حقيقية

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في مغرب2016..شوفو كيفاش كَيْعِيشو سكان كاريان سيدي مومن مع البرد و الشتاء/فياضانات/قطرة
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