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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 17:23

البيجيدي ينسحب من اجتماع رؤساء مجالس الجماعات و الأزمي يخرج غاضبا..هاذ الجمعية لا تلزمنا في شيء حيث مكيخدموش بالمنطق وعندهم غير التحكم

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البيجيدي ينسحب من اجتماع رؤساء مجالس الجماعات و الأزمي يخرج غاضبا..هاذ الجمعية لا تلزمنا في شيء
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