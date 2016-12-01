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بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 08:18

بالفيديو..وزارة الخارجية تدين بأشد وأقصى العبارات حادث اغتيال سفير روسيا في أنقرة

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صباح ON: وزارة الخارجية تدين بأشد وأقصى العبارات حادث اغتيال سفير روسيا في أنقرة
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