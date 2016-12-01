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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 20:49

شاهد بالفيديو | أول تصريح تلفزيوني للرئيس الروسي بوتين بعد مقتل السفير بتركيا وهذا ما أكد على أنه سيقوم به

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‘We need to know who gave the orders’: Putin comments on ambassador assassination in Ankara
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