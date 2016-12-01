 بث مباشر من مكان إطلاق النار على السفير الروسي في أنقرة ﻿

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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 16:47

بث مباشر من مكان إطلاق النار على السفير الروسي في أنقرة

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