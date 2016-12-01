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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 23:00

بالفيديو.. ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ تجاه سعد لمجرد: أنا لا أحسد لمعلم وسوف أعمل معه ديو عالمي

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ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ تجاه سعد لمجرد .. أنا لا أحسد لمعلم وسوف أعمل معه ديو عالمي
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