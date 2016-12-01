 مصور ملكي لشوف تيفي: لدي صور نادرة للملك وبغيت نهديها ليه شخصيا ومتأكد الى شافهم غادي يعجبوه‎ ﻿

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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 22:27

مصور ملكي لشوف تيفي: لدي صور نادرة للملك وبغيت نهديها ليه شخصيا ومتأكد الى شافهم غادي يعجبوه‎

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مصور ملكي لشوف تيفي: لدي صور نادرة للملك وبغيت نهديها ليه شخصيا ومتأكد الى شافهم غادي يعجبوه‎
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