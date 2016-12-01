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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 12:25

شاهد لحظة إنفجار الهاتف المحمول في وجه مغني أمريكي شهير.. شوفو شنو وقع ليه

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لحظة إنفجار الهاتف المحمول في وجه مغني أمريكي شهير وأصابات خطيرة
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