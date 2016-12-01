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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 17:57

شباط يتكلم عن البلوكاج السياسي و أسباب الخروج من الحكومة و تاريخ حزب الاستقلال(فيديو)

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كلمة الأخ حميد شباط خلال اشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم
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