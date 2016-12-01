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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بتاريــخ : 16 دجنبر 2016 / 22:48

بالفيديو | نداء ممزوج بالدموع للملك محمد السادس من أسرة صغيرة تعاني مع مرض توحد طفلتهم ..شوفو قصة الطِفلة ''عَرْبية'' وعاونوها

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نداء ممزوج بالدموع للملك محمد السادس من أسرة صغيرة تعاني مع مرض توحد طفلتهم
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