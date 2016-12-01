 بالفيديو | بوتين يخلق الحدث بفيديو مع كلبه ﻿

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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 12:09

بالفيديو | بوتين يخلق الحدث بفيديو مع كلبه

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She is being a guard dog - Putin jokes as his pet barks at Japanese journalists
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