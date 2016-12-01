أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 14 دجنبر 2016 | شوف تيفي ﻿

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عاجل.. مقرقب شرمل سيدة مسنة بحي مولاي رشيد بالبيضاء وأرسلها للمستشفى ما بين الحياة والموت..وهذه هي التفاصيل الصادمة
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.