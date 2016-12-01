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بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 01:02

أحوال الطقس ليوم : 13 دجنبر 2016

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أحوال الطقس ليوم : 13 دجنبر 2016
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