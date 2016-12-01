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بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 23:05

شاهد جمال ولي العهد مولاي الحسن بالسلهام والجلباب واعجابه بزخرفة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء

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شاهد جمال ولي العهد مولاي الحسن بالسلهام والجلباب واندهاشه من زخرفة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
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