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مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 22:25

شاهد ما لم تشاهده على التلفاز : اللقطة التي أزعجت بدر هاري قبل بداية المقابلة مع ريكو من الجمهور.. المضاربة بالكراسي

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شاهد : اللقطة التي أزعجت بدر هاري قبل بداية المقابلة مع ريكو من الجمهور !!
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