 بالفيديو | شاهد لحظة وقوع انفجار قرب ملعب بيشكتاش بتركيا وردة فعل من في داخل الملعب ﻿

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بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 21:24

بالفيديو | شاهد لحظة وقوع انفجار قرب ملعب بيشكتاش بتركيا وردة فعل من في داخل الملعب

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لحظة انفجار فى ملعب باشكتاش
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