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مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

بتاريــخ : 10 دجنبر 2016 / 20:47

شاهد بالفيديو | اللحظة الأولى لانفجار سيارة مفخخة قرب الملعب الكبير لنادي بيشكتاش بتركيا وحصيلة القتلى في ارتفاع !

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BREAKING: 2 huge explosions reported in the center of Istanbul Turkey | 10/12/2016
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