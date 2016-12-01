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بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 22:02

بعد صورته التي أثارت الجدل.. شوف تيفي في حوار خاص مع الفنان تامر حسني

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لقاء خاص مع الفنان تامر حسني
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