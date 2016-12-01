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مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 15:23

أول ظهور بالفيديو لوكيل أعمال الفنان سعد لمجرد..يفضح فنان مغربي صديق لسعد‎

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وكيل أعمال سعد المجرد بأوروبا يفضح فنان مغربي صديق لسعد بعت له رسالة تشفي مكتوب فيها يستاهل ماجرى له
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