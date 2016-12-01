 جماهير دينامو كييف تحرق العلم التركي أثناء مباراة كرة القدم ﻿

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بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 09:56

جماهير دينامو كييف تحرق العلم التركي أثناء مباراة كرة القدم

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جماهير دينامو كييف تحرق العلم التركي أثناء مباراة بكرة القدم
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