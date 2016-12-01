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بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 23:02

ضحية جديدة لسعودي دار كسيدة فعين الذئاب..كنت راكب على موطوري و دخل فيا من القدام حيث كان خارق القانون و دابا مدارو معاه والو

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ضحية جديدة لسعودي دار كسيدة فعين الذئاب..كنت على موطوري و دخل فيا من القدام حيث كان خارق القانون
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