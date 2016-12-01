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حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 18:40

من الامارات..ممثل المغرب الوحيد في مسابقة منشد الشارقة يكشف لشوف تيفي عن أجواء المسابقة وهذا هو سر تأهله

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من الامارات..ممثل المغرب الوحيد في مسابقة منشد الشارقة يكشف عن أجواء المسابقة وهذا هو سر تأهله
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