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حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 15:50

بعد عناق حار..تصريح مؤثر من إلياس العماري في قلب منزل بنكيران ..شوفو أشنو قال

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إلياس العماري في منزل بنكيران ..أنا مجيتش نهضر فالسياسة و الحاجة الوحيدة ليكتجمعنا هي الموت
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