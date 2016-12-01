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بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 13:48

بعد استيائه من تصريحات رئيس الحكومة..السفير الروسي يحل بمنزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته(فيديو)

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السفير الروسي يحل بمنزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته(فيديو)
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