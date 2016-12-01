 مسؤولو شركة ''Progrès batiment'' يكشفون حقيقة أرض دوار ولاد الجمل..هاذ الأرض شريناها من عند الدولة و عطينا للساكنة باش يستافدو ﻿

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حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 11:23

مسؤولو شركة ''Progrès batiment'' يكشفون حقيقة أرض دوار ولاد الجمل..هاذ الأرض شريناها من عند الدولة و عطينا للساكنة باش يستافدو

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مسؤولو شركة Progrès batiment يكشفون حقيقة أرض دوار ولاد الجمل بالبيضاء
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