 اعتماد تقنية ''نينجا تيك'' اليابانية لفحص قنطرة وادي أم الربيع ﻿

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حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 06:10

اعتماد تقنية ''نينجا تيك'' اليابانية لفحص قنطرة وادي أم الربيع

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اعتماد تقنية “نينجا تيك” اليابانية لفحص قنطرة وادي أم الربيع
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