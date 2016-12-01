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بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 00:17

شوف الصحافة : الثلوج تحول حياة سكان الأطلس إلى الجحيم

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شوف الصحافة : الثلوج تحول حياة سكان الأطلس إلى الجحيم
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