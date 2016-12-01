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بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 21:16

أول تصريح صادم للشاب الذي قاوم ''شفار '' كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء..هاكيفاش بغاو يشرملوني و يديو ليا فلوسي

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أول تصريح صادم للشاب الذي قاوم شفار كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء..هاكيفاش بغاو يشرملوني
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أمس 14:13 GMT

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