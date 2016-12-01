 أم محروقة..عندي ثلاثة ديال لدراري مراض واحد فيهم عندوجهاز تناسلي ديال ذكر و رحم ديال لعيالات و كتجيه دم الحيض و راجلي هرب عليا منين عرف هاذ المشكل(فيديو) ﻿

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بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 23:42

أم محروقة..عندي ثلاثة ديال لدراري مراض واحد فيهم عندوجهاز تناسلي ديال ذكر و رحم ديال لعيالات و كتجيه دم الحيض و راجلي هرب عليا منين عرف هاذ المشكل(فيديو)

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أم محروقة..عندي ثلاثة ديال لدراري مراض واحد فيهم عندو جهاز تناسلي ديال ذكر و رحم ديال لعيالات
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أمس 21:52 GMT

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