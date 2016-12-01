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بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 02:01

نحو 200 ياباني يفقدون الحياة سنويا بسبب الإرهاق وساعات العمل الإضافية

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نحو 200 ياباني يفقدون الحياة سنويا بسبب الإرهاق وساعات العمل الإضافية
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أمس 23:29 GMT

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