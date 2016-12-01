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بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 21:54

نسولو الناس : على خلفية احتجاجات المصلين داخل مسجد يوسف ابن تاشفين..واش نتوما مع أو ضد مقاطعة صلاة الجمعة؟

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على خلفية احتجاجات المصلين داخل مسجد يوسف ابن تاشفين..واش نتوما مع أو ضد مقاطعة صلاة الجمعة؟
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