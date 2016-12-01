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بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 16:58

''شوف تيفي'' في قلب مسجد ابن تاشفين الذي قاطع فيه المصلون الصلاة..شوفو أشنو قالوا

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شوف تيفي في قلب مسجد ابن تاشفين الذي قاطع فيه المصلون الصلاة..شوفو أشنو قالوا
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