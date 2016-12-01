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حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 11:56

التجاري وفا بنك تفتتح أول وكالة بنكية بسويسرا

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