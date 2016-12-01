 لحظة اندلاع حريق في حمام شعبي بدرب سلطان ﻿

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بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 13:50

لحظة اندلاع حريق في حمام شعبي بدرب سلطان

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لحظة اندلاع حريق في حمام شعبي بدرب سلطان
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