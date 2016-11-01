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دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 11:08

قصة جد مؤثرة لصديقين من الخيرية /طُردوا/تشردوا/تسولوا/ ..تفاصيل رحلة شاقة من الحسيمة إلى مدينة الدار البيضاء و هذه رسالتهم للملك محمد السادس

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قصة جد مؤثرة لصديقين من الخيرية /طُردوا/تشردوا/تسولوا/ ..تفاصيل رحلة شاقة من الحسيمة إلى كازابلانكا
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