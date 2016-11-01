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بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 09:06

فتح الطرقات الجبلية في وجه حركة المرور بعد التساقطات الثلجية الكبيرة

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فتح الطرقات الجبلية في وجه حركة المرور بعد التساقطات الثلجية الكبيرة
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