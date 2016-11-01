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دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 28 نونبر 2016 / 16:28

قصة غريبة..فتاة تتعرض للتعنيف بشكل يومي من طرف والدتها بسبب الغيرة..بغيت شي جمعية تبناني حيث ''ماما'' كتقتلني بالعصا منين كنكون حدا بابا (فيديو)

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قصة غريبة..فتاة تتعرض للتعنيف بشكل يومي من طرف والدتها بسبب الغيرة..بغيت شي جمعية تبناني حيث ماما كتقتلني بالعصا منين كنكون حدا بابا (فيديو)
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