 تنفيذا للتعليمات الملكية انطلاق قافلة لتوزيع مساعدات انسانية لساكنة المناطق الجبلية باقليم ميدلت ﻿

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دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 22:13

تنفيذا للتعليمات الملكية انطلاق قافلة لتوزيع مساعدات انسانية لساكنة المناطق الجبلية باقليم ميدلت

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تنفيذا للتعليمات الملكية انطلاق قافلة لتوزيع مساعدات انسانية لساكنة المناطق الجبلية باقليم ميدلت
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