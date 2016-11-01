 بالفيديو | بطل العالم للشطرنج يسقط من الطابق الـ12 ﻿

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بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 09:09

بالفيديو | بطل العالم للشطرنج يسقط من الطابق الـ12

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Шахматист Юрий Елисеев сорвался с перил балкона и погиб занимаясь паркуром ВИДЕО с места падения
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