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دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 02:50

شتاء اللاجئين بالأردن.. ترقب وضغوط

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شتاء اللاجئين بالأردن.. ترقب وضغوط
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