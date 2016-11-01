 أحوال الطقس ليوم 27 نونبر 2016 ﻿

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دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 27 نونبر 2016 / 00:51

أحوال الطقس ليوم 27 نونبر 2016

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أحوال الطقس ليوم 27 نونبر 2016
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