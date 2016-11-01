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بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 23:18

أقوى تصريح من لمياء الزايدي حول قضية اعتقال الفنان سعد لمجرد بباريس و شوفو أشنو غنات ليه(فيديو)

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أقوى تصريح من لمياء الزايدي حول قضية اعتقال الفنان سعد لمجرد بباريس و شوفو أشنو غنات ليه
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