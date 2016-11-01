 هذه هي الهدية التي تلقاها المصري اللذي قلد صوت نانسي عجرم و اشبعها ضحك في برنامج أراب آيدول ﻿

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دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 14:32

هذه هي الهدية التي تلقاها المصري اللذي قلد صوت نانسي عجرم و اشبعها ضحك في برنامج أراب آيدول

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المصري اللذي قلد صوت نانسي عجرم و اشبعها ضحك فنال سندويشة كمكافئة...اتفرج حتموت بالضحك
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