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دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 26 نونبر 2016 / 12:28

فيديو رائع.. الملك محمد السادس يتكلم بالفرنسية بكل عفوية بمدغشقر مع صديق الملك الراحل محمد الخامس‎

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EXCLU TELQUEL - Mohammed VI sur les traces de son grand-père à Madagascar
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