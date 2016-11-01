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بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 12:44

طائرة أميركية عملاقة لإنقاذ إسرائيل من حريقها الجهنمي(فيديو)‎

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طائرة أميركية عملاقة لإنقاذ إسرائيل من حريقها الجهنمي
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